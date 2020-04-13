中央山脈南二段13日傳出黃姓女山友失聯的消息，13日晚間近7時，黃姓女山友打電話給家人報平安，家屬馬上把這消息告訴高雄市消防局。

黃女的家人透過消防局表示，黃女12日她晚間摔落邊坡，身上雖然受傷，但勉強可以走路。黃女13日下午幸運遇上另一支登山隊伍協助，目前她已經抵達塔芬谷山屋，住進山屋，身體無大礙。

54歲黃姓女領隊是攀爬南二段的在中央山脈塔芬谷至轆轆谷山屋之間與隊友失聯，同行友伴繼續前進。由於黃姓女領隊12日未出現在預計地點，家屬向高雄市消防局報案協尋，高雄市消大六大隊接獲報案，立即申請直升機，希望趕在大陽下山前，讓山搜人員搭乘直升機至轆轆谷山屋，展開地面協尋，慶幸的是入夜後接到黃女已經住進山屋，回報平安的好消息。

這支8人登山隊伍是申請攀爬中央山脈南二段路線，4月9日從台東向陽登山口上山，預計15日抵達嘉義東埔。外號「阿好姐」的女領隊12日未依既定行程抵達塔芬谷山屋，同行隊友通報家屬，家屬向消防局報案。

(旺報 )