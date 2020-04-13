國訓中心傳遞正能量 陳傑點名周天成 20:462020/04/13 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「跨欄王子」陳傑加入國家運動訓練中心傳遞能量接力活動。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情下仍見溫暖人心，國家運動訓練中心發起「能量傳遞點名」活動，前兩棒分別是空手道「小清新」文姿云、桌球女將鄭怡靜，第3棒是田徑跨欄好手陳傑。 陳傑表示，東京奧運雖然從今年延期到明年，但選手一樣每天正常訓練，他並說：「比賽延期了，自己也要去調適心情。」陳傑補充，訓練不會受到影響，因為中心防疫措施做得很好，選手覺得可以安心訓練。 最後陳傑點名寶島羽球一哥周天成接棒，繼續傳遞正能量，陪大家度過疫情。 影》小戴勁敵在家練球 搭檔是這個 SBL》動作好快！九太4人離隊3人減薪 (中時 ) #田徑 #陳傑 #點名 #訓練 #傳遞正能量 #羽球 #周天成 也許您會感興趣 推薦閱讀 譚德塞點名台灣 綠委：顯然自知快挫塞了！ 07:532020/04/09 政治 直播》譚德塞點名台灣攻擊 蔡英文現身回應？ 10:562020/04/09 政治 國訓中心能量傳遞點名 「小清新」第一棒 13:262020/04/09 體育 《熱門族群》新版iPhone SE傳4月15日發表 法人點名概念股抄底 10:512020/04/10 財經 美議員點名譚德塞出席聽證會 04:102020/04/11 國際大事 中職》全球第一球是好球！米蘭達三振陳傑憲 17:202020/04/12 體育 中職》彭政閔剛點名 鄭鎧文敲全球首轟 17:512020/04/12 體育 參觀海生館 海象一個動作全場驚呼 21:372020/04/12 搜奇 中職》前5打席沒表現 陳傑憲致勝安奪MVP 22:522020/04/12 體育 陳傑憲致勝二壘打 一吐怨氣 04:102020/04/13 運動天地 體育熱門新聞 SBL》動作好快！九太4人離隊3人減薪 - 體育 影》小戴勁敵在家練球 搭檔是這個 - 體育 羽球最強女將 陸專家評選這3人 - 體育 NBA》喬丹遭砲轟 巫師全隊討厭他 - 體育 NBA史上最虛的MVP是誰？ - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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