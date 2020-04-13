新冠肺炎疫情下仍見溫暖人心，國家運動訓練中心發起「能量傳遞點名」活動，前兩棒分別是空手道「小清新」文姿云、桌球女將鄭怡靜，第3棒是田徑跨欄好手陳傑。

陳傑表示，東京奧運雖然從今年延期到明年，但選手一樣每天正常訓練，他並說：「比賽延期了，自己也要去調適心情。」陳傑補充，訓練不會受到影響，因為中心防疫措施做得很好，選手覺得可以安心訓練。

最後陳傑點名寶島羽球一哥周天成接棒，繼續傳遞正能量，陪大家度過疫情。

(中時 )