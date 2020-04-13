幾經延期後，5月份沙烏地原油出口價格終於公佈了。此前礙於OPEC+減產協議的前途未卜，沙烏地再三延後公佈定價。隨著減產協議塵埃落定，備受業內關注的5月份沙烏地官方石油定價終於出來了。

沙烏地阿美石油公司將5月的銷往亞洲的輕質原油下調4.2美元/桶；銷往美國的輕質原油價格上調3美元/桶；銷往歐洲的輕質原油價格則維持不變。

沙烏地阿美石油公司將5月銷往歐洲西北部的阿拉伯輕質油的官方售價設定為較洲際交易所(ICE)布倫特原油期貨折價10.25美元/桶；將5月銷往亞洲的阿拉伯輕質油的官方售價設定為較阿曼/迪拜均價折價7.3美元/桶；將5月銷往美國的阿拉伯輕質油的官方售價設定為較美國含硫原油指數(ASCI)折價0.75美元。

可以看到，沙烏地阿美下調了5月份面向亞洲的石油定價，上調面向美國的石油定價。這意味著，沙烏地放棄擴大在美國的市場市占，這對正處於水深火熱的頁岩油生產商來說無疑是個好消息。

對於亞洲客戶，沙烏地則繼續給予優惠。沙烏地阿美連續第二個月下調對亞洲的價格，其油價低至至少二十年來的最低水平。亞洲是沙烏地阿美的最大市場，這暗示該公司在減產的同時尋求守住其在亞洲地區的銷售市占。

沙烏地此次公佈的官方定價是對美國求妥協，在亞洲給實惠，在歐洲堅持鬥爭。沙烏地調高了賣向美國的原油售價，給頁岩油產業一口喘息，估計是週末就跟美國談好的條件。對亞洲售價繼續降低也算情理之中，畢竟在疫情肆虐的當下，來自大陸的復甦需求，以及來自日韓的儲備需求，對於沙烏地來說都顯得尤為重要。

人們之所以如此關注沙烏地阿美公佈的原油售價，是因為它在國際能源市場具有重要指標作用，不僅決定該公司數百萬桶原油的出口價格，也在很大程度上影響周邊海灣產油國的原油出口價格。

(中時電子報)