新冠肺炎疫情嚴重在歐美各國蔓延，卻傳出有中國口罩業者趁機趕工生產口罩，並銷售到重災區，被多國發現品質不符合標準，引發全球質疑中國廠商發災難財。湖北省仙桃市日前更查出4600萬片不合格口罩，還有廠商被查出拿「衛生紙」製作口罩，相當離譜。

根據中國《封面新聞》報導，湖北仙桃市自疫情爆發後，共取締273家非法口罩工廠、查獲扣押4600萬片不合格的口罩，涉案近人民幣1億元（約新台幣4.2億元）。報導指出，因為疫情當前，製作口罩的原料熔噴布嚴重缺貨，許多不良業者買不到原料，就拿衛生紙等物品假冒來製作黑心口罩。

曝光的影片中可見，警方剪開黑心口罩發現，比起真正的醫療用口罩，濾芯使用的布極其薄，甚至近乎透明。黑心口罩的滲水情況也非常嚴重，合乎規定的口罩幾乎不滲水。且醫療用口罩遇火不燃，黑心口罩卻1秒燒成灰燼。當局目前已將這些不合格的黑心口罩扣押，並擴大規模展開調查。

合規的產品用火是燒不燃的。（圖／翻攝自封面新聞）

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口罩濾布薄到透光。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)