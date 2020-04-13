德法邊境爆歧視。（圖／Shutterstock）

新冠肺炎疫情不僅重創經濟，也加劇歐盟的撕裂。德法邊境最近發生德國村民怒嗆來自法國的外地人，要他們「滾回你們被新冠病毒籠罩的老家」，甚至有法國人越界到德國藥局購買退燒藥被質疑「為什麼來這兒買？法國沒藥嗎？」種種歧視與敵意，讓法國人不敢出門，擔心被人吐口水、扔雞蛋。

德國上個月宣布法國大東區是疫情高危險區，與大東區比鄰的小鎮葛塞姆（Gersheim）就傳出多起歧視甚至攻擊法國人事件。這裡的德國人與法國人比鄰而居生活了20多年相安無事，但疫情爆發後，德國3月中關閉德法邊界，兩國居民的情誼也開始生變。按規定除了日常的貨物運送，或是每日通勤到德國工作的上班族，其他人一律禁止越界。

但一位在德國工作的法籍清潔女工硬是被攔下，不準入境。還有人進入小鎮後，被人攔住怒嗆、吐口水、扔雞蛋。由於排法情緒愈演愈烈，葛塞姆市長克裡福（Michael Clivot）被迫公開呼籲民眾冷靜。

法國駐薩爾邦的領事羅賓娜（Catherine Robinet）證實了針對她的同胞的攻擊行為，她說邊境附近一些地方氣氛緊張，甚至在德國公司長期受雇的法國公民在工作場所也受到騷擾。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）推文為德國人的行為向法國致歉，稱「新病毒不分國籍，人的尊嚴也不能照國籍劃分。那些對新冠肺炎感到恐慌而侮辱法國人的行為完全不可接受。」他呼籲「我們大家都在同一條船上。」

(中時 )