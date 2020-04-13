由《16個夏天》金鐘編劇杜政哲首次執導的華視、公視台語精緻劇集《若是一個人》，將於19日上檔，曾與杜政哲合作的A咖女神林心如，意外成為首集大亮點，她零酬勞客串演出只有4句台詞、一個人自在吃麻辣鍋的路人甲，還被女主角孫可芳背地裡品頭論足說「好可憐喔」，給足好友面子。杜政哲感動地說，林心如是先主動問他是否需要幫忙，後來一口答應客串，「而且是純幫忙、分文未取的幫忙。她真的很夠意思！」

孫可芳說，她接拍這部戲後才發現原來自己也是一個不太能獨處的人，最近正逢疫情非常時刻，劇名很貼近大家常宅在家的心情，她也更常思考「一個人」相關話題，相信觀眾看了這部戲應該也會很有感觸。

宋柏緯、孫可芳、林子閎出席《若是一個人》首映。（華視提供）

孫可芳去年底演出舞台劇時從樓梯上摔下來、傷及韌帶，至今仍在看中醫針灸治療，她13日跛腳還硬踩著高跟鞋出席首映會。她說，原本因為腳傷而變胖滿多，但後來因疫情大都宅在家，不諳廚藝的她常自己煮超難吃的「地獄料理」，體驗一個人自由自在的生活，還因此瘦了一點，她笑說，如果有人想減肥，可以去她家吃飯。

金鐘視帝龍劭華和陳亞蘭為了防疫，首映會上全程戴口罩，龍劭華還說，受疫情影響，他即日起要「打烊」到月底，本來要去台中拍戲三次，但他覺得疫情很可怕，就取消了，也打算暫時不接工作，要以身體健康為重，認為賺錢要長長久久，不急於一時。

龍劭華與愛女陳璇都參與該劇演出，對於女兒戲劇處女秀表現，他笑說，「像我這麼有天份的不多，她還是新人，要慢慢磨練」。被問有沒有教女兒演戲，他微抱怨地說：「她不屑！她從來沒有因為遇到阻礙困難來請教我，我一直在等待機會，但從來沒有！心情好時就會跟我分享，但這情形很少。她好像滿有自信的，應該可以演得很好、拿捏很好。」他覺得女兒很有潛力，但需要多磨練，如果能發光發熱，他就可以退休了。多年前曾在《嫁妝一牛車》演過他老婆的陳亞蘭則誇陳璇演得很自然，有其父必有其女，聽得龍劭華開心起身鞠躬說謝謝。

謝瓊煖、林秀君、龍劭華、陳亞蘭、苗可麗出席首映會。（華視）

陳璇說，爸爸最近總說她好像正在後叛逆期，還一直跟別人抱怨「我女兒都不理我」，「沒有啊，我也是需要一個人的空間。」她覺得演戲需要自己體會，比較能感同身受，「他的方式和我的方式也不一樣」。對於爸爸說她「不屑」，她趕緊解釋：「沒有啦，雖然看起來愛理不理、臉臭，但其實沒有，只是因為我不笑，也不會特別對他笑，我比較冷靜，需要想事情，就不會想到他。」她說自己進演藝圈後，會跟爸爸分享心情，父女感情其實有變比較好，「以前他在家沒有人可以分享，背影更孤單。現在有我，可以聊聊工作上發生的事，他也會提醒我工作上該注意的」。

陳亞蘭劇中飾演孫可方的上司，形象專業時尚，但很想嘗試人工受孕，現實中的她斬釘截鐵笑回：「我才不要沒事找事自找麻煩！什麼事都順其自然，有沒有伴？是不是一個人？都順其自然就好，太強求都會有反效果。」說完還虧一下：「我沒像龍哥那麼隨便，所以現在還是一個人！」

該劇主要演員孫可芳、宋柏緯、林子閎、陳璇、龍劭華、陳亞蘭、林秀君、謝瓊煖、苗可麗及林紹謙、章廣辰、游詩璟、葛丞、唐綸、童星陳玄家等人都出席首映會。也參與演出四葉草缺席首映，男友林子閎幫解釋：「她在《創造營》，要收看喔！」

首次擔任導演的杜政哲自嘲說：「本來覺得當導演是很爽的事，但現場的煎熬是兩倍的！」他說以前都不太希望導演、演員改他的劇本，但這次身兼導演與編劇兩職，倒是自己改了自己劇本很多次。而雖然本劇匯聚許多年輕偶像演員，製作人陳秀卿表示《若是一個人》不能算是一部台語偶像劇，而是融合都會生活議題的精緻台語劇，每集都將探討不同議題包括「你敢不敢一個人吃麻辣鍋？」、「你吃過一個人的年夜飯嗎？」、「你會參加前任的婚禮嗎？」等等，希望能引起觀眾的共鳴。

宋柏緯、孫可芳、林子閎出席《若是一個人》首映。（華視提供）

《若是一個人》主要演員在正式開拍前都特別上了一個多月的台語課，拍戲過程台語老師也是全程盯場，女主角孫可芳透露台語老師的眼神在現場就像掃射一般，很害怕自己會被點名，每次台語老師靠近的時候都會特別緊張。男主角宋柏緯則是自招自己台語最不輪轉，他說：「台語有8個聲調，很容易就飄掉，變成不同的意思」。而林子閎也說：「有時候導演喊卡沒問題，但台語老師還會要求再來一次，劇組就會特別再拍一次。」足見劇組對於拍攝台語劇的用心。

林子閎在劇中因為想要過一個人的生活，而與劇中的女友孫可芳分手，被問及現實生活中是否也喜歡過一個人的生活，他則表示很享受一個人做自己喜歡的事，一個人的時候很喜歡看戲，可以一個人看戲看一整個下午。他劇中與孫可芳分手後，竟然邀請對方參加他的婚禮，被問這種「渣男」行徑，他笑說，光看片花會覺得這人大體是渣男，但是否故意成為渣男，希望大家更深入去看到這角色，劇本賦予這角色的沒有那簡單，「我自己看到劇本時，也是心想天啊！這真的是白癡才會做的事！剛跟前女友分手、過一年多直接結婚還邀前女友參加，真是太蠢了！我沒法做出這種事，但楊大和可以！」

《若是一個人》《若是一個人》每集60分鐘共10集，將於4月19日晚間10點華視主頻、8點公視台語台、晚間10點30分於CATCHPLAY＋、中華電信MOD、Hami Video聯合播出

(中時 )