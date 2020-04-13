大陸商務部今（13）日公告，終止對原產於日本及台灣立式加工中心反傾銷調查，台灣計有台中精機、東台、亞崴、百德、永進、高鋒及福裕等40多家工具機廠，業者全鬆了一口氣。台灣機械工業公會理事長柯拔希、台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲，雙雙對於大陸商務部裁判，表達衷心感謝。

大陸商務部2018年10月中旬受理大陸北京精雕科技集團等申請人，主張對日本課徵反傾銷稅率達119.68％、台灣11.34％案，宣布要對台灣及日本產製立式加工中心進行反傾銷調查。原本去年10月16日到期，進行初判。但大陸商務部在期限前，以此案情況複雜為由，展延半年。

業者指出，大陸商務部原本預計農曆年後派員來台實際查廠，爆發新冠肺炎疫情而喊停。業者原本擔心，少了實地查廠，調查結果會不利台灣工具機業者，讓受到中美貿易戰及新冠肺炎疫情雙重夾擊的台灣工具機產業更是雪上加霜，結果卻是終止反傾銷調查，讓業者全都鬆了一口氣。

台灣區工具機暨零組件公會指出，工具機公會衷心感謝調查機關做出的完整和充實的披露，並充分考慮工具機公會代表台灣工具機業者在調查過程中，所遞交之無損害抗辯意見。

工具機公會指出，這一裁定，充分表明了調查機關的裁定，符合中國反傾銷法律以及WTO反傾銷協議所主張的公平，公正和公開原則。未來工具機公會及會員企業，將繼續與中國大陸國內機床加工中心企業及下游企業真誠合作，努力創新，維護加工中心行業在中國大陸國內市場及世界市場的繁榮與穩定。

(工商 )