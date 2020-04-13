SpaceX的可重覆使用火箭，將太空運輸的成本大幅降低，明顯改變了太空行業生態。俄羅斯航太局(Roscosmos )局長德米特里·羅戈津（Dmitry Rogozin）周六指責伊隆·馬斯克（Elon Musk）的SpaceX，是「掠奪性定價」，逼迫俄羅斯的火箭運輸，自行降價30%。

羅戈津在推特上寫道：「SpaceX的太空船採用不公平競爭，等於是價格傾銷，卻不受懲罰。」

俄羅斯航太局能做的很有限，只能努力將發射服務的價格，降低30％以上，以增加國際市場上的競爭力。

俄羅斯航太局局長羅戈津(右)，認為SpaceX的火箭便宜的不正常。馬斯克(左)表示，因為自己的火箭可以重覆使用，當然比較便宜。(圖/路透社,NASA)

他認為，SpaceX背後有美國支持，才能有那麼便宜的發射成本。SpaceX的市場報價是一次6000萬美元，但美國航太總署的發射成本卻是4倍，也就2.4億美元。

他說「唯一的可能答案是，美國政府在背後資助這場傾銷戰爭。」

馬斯克週六時，在推特上回應：“「SpaceX的優勢在可重複使用，降低了80％的成本，而其他火箭可重複使用率是0，這才是核心問題。」

俄羅斯航太局的主要生意是運輸各國的太空人，前往國際大空站，不過這個長期生意未來可能也會縮減。SpaceX計劃在下個月，將進行首次的載人太空任務，美國太空將搭乘新開發的乘員龍太空船(Crew Dragon)，並由獵鷹9號推進，到國際太空站進行例行換班，其中獵鷹 9號火箭，以及乘員龍太空船都是可以重複使用的，從而降低了任務成本。

羅戈津沒想到美國的航太展業在經過2011年太空梭除役後的停頓時期，竟然還有辦法後來居上。

2011年因太空梭的潛在安全問題無法解決，NASA忍痛將其除役， 俄羅斯的聯合號火箭，成為了人類唯一的太空運載工具，每一回NASA的太空人要前往太空站，必須向俄國航太局支付每人7000萬美元的費用。

到了2014年，由於克里米亞事件，華盛頓宣布將對俄羅斯發起經濟制裁，其中包括一些航天工業在內。當時羅戈津嘲笑美國缺乏載人太空計劃，他說「少了俄羅斯，美國只能用蹦床將太空人送到國際太空站。」

雖然NASA的自製火箭「太空發射系統」(SLS)進度緩慢，但是有其他的民間太空公司接手，除了SpaceX，未來還有波音、軌道ATK、藍色起源等公司。

(中時電子報)