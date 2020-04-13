我國外交部日前宣布，將捐贈百萬片口罩給新南向國家，其中包括新加坡。而新加坡總理李顯龍的夫人何晶（Ho Ching）11日卻寫下「呃…」（Errrr...），而被台灣網友留言批評，引起兩國網友爭吵。

中時電子報特舉行網路投票，詢問網友，對於李顯龍夫人何晶的「呃…」風波，會有損兩國情誼嗎？

截至13日晚間9時許，共有914人投票，竟然有745票、高達81%的民眾認為有損兩國情誼，只有147票、16％的票數認為不會損及兩國情誼。其他22票無意見。

投票》台送口罩星國疑不領情 有損兩國情誼？
李顯龍夫人何晶遭起底...陳學聖嘆：台灣羞辱星非首次！
星國總理夫人發言惹議 外交部：台星政策不受個人發言影響

(中時電子報)

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