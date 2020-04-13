李明川近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，分享自己剛入行時犯過的傻事。李明川當年身兼造型師、服裝師以及娛樂新聞主持人，有次謝霆鋒來台拍MV交由自己化妝，隔天謝霆鋒出席發片記者會，竟然又遇到李明川來訪問，謝霆鋒覺得眼熟但不確定，問了經紀人之後才確認是同一個人，讓他模不著頭緒。

李明川從事造型工作資歷已經25年，他本來的人生志向是要當平面攝影師，當時他跟同學合開攝影工作室，因為被太多大牌化妝師、服裝師惹惱，有次怎麼都敲不到人，決定自己下海，跑到誠品書店買了兩本化妝工具書，花了三天研讀之後直接上陣，李明川從此變成服裝師跟化妝師。入行一年多後，他加入《完全娛樂》，由於製作人要他做什麼，他都會使命必達，於是開始出外景跟主持節目，但仍身兼化妝與服裝造型。

有次李明川擔任謝霆鋒MV拍攝的化妝師，MV拍了一整天，因為謝霆鋒當時很酷，跟他根本沒講幾句話，隔天謝霆鋒出席新歌記者會，李明川轉變成外景主持人，代表節目訪問對方，訪問下來謝霆鋒越看李明川越覺得奇怪，忍不住問了他經紀人後，才憶起李明川也是昨天拍MV的化妝師。

(中時 )