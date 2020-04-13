樹林區一名年約60歲的陳姓婦人從電子郵件中接獲一封假冒聯合國寄出的詐騙郵件，聲稱陳婦任職於聯合國外派葉門駐守之美軍軍人親戚,急需匯款3200美元才能申請退休證明，陳婦不疑有他前往郵局匯款新台幣十三萬元。

陳婦於來到樹林區山佳郵局櫃檯辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，郵局的襄理及行員主動關心匯款原因，陳婦表示為協助美軍駐葉門地區之表弟申請退休證明，驚覺有異，且陳婦欲匯款之帳號已被列為警示帳戶，很明顯是詐騙集團所為，立即通報山佳派出所協助防堵陳婦遭詐，經警員張育齊、柯政宏苦心勸阻後，成功阻止陳婦匯款。

詐騙集團猖獗犯案，詐騙議題推陳出新，已造成國人財產嚴重損失。警方提醒，詐騙集團總能塑造足以取信於被害人之身分，並透過專業術語對話，就能輕易利用被害人恐慌心理而詐騙成功。為防止民眾瘦了荷包，肥了詐騙集團，只要遇到需要匯款的情況，可先撥打165 防詐騙專線或至派出所尋求協助，才能看緊荷包。

(中時 )