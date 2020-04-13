大陸著名媒體網紅胡錫進在微博發文指出，近期美國從3個方向持續攻擊中國，用來推卸其領導人對疫情誤判、防控不力的責任，同時還鼓動美國社會的反華情緒，想靠著極端民族主義救駕。「這一次我們算是碰上了真正意義上的的國際流氓」，大陸要認真應對華盛頓發起輿論戰，逼謊言現出原形。

在陸媒《環球時報》擔任總編輯的胡錫進在社群媒體微博發文指出，華盛頓在從3個方向持續攻擊中國：一是指控中國政府在最初「隱瞞疫情」而導致危機失控，「害了美國和世界」；二是汙稱中國「隱瞞實際死亡數字」，企圖讓美國驚天死亡人數帶來的聯想不是執政力量失職甚至瀆職，而是體現華盛頓「比北京誠實」，而且也許「中國死亡更多」呢；三是旁敲側擊地鼓勵少數律師發起針對中國政府的訴訟，搞「向中國索賠」的鬧劇，刺激美國社會上的反華情緒，靠極端民族主義救駕。

胡錫進說，大陸在這場抗疫中的表現，整個世界有目共睹。全球疫情的嚴重氾濫必然會讓世界對武漢整體抗疫給予公允的定性。武漢初期的失誤並非武漢特有的，如果拿來與歐美各國所犯下的更為嚴重的錯誤相比，武漢的問題在被確認後糾正得最快、彌補得最徹底。

胡錫進指出，武漢早期的猶豫不決很大程度上是對新病毒的科學認知不足，但後來歐美國家在面對疫情時，已經無需再對病毒的危險性進行確認，如果說各國的權衡都失敗了，他們怎麼有理由來指責最早做此艱難選擇的武漢犯了國際法上不可饒恕的錯誤呢？何況中方早在1月3日就向世衛組織和有關國家做了基於當時認識的疫情通報，並緊密與世衛組織和國際醫學界聯繫，毫無保留地與全球醫學界分享資訊。哪裡有對外部世界故意隱瞞疫情資訊的跡象？

除了這些醫學和官方溝通之外，武漢23日封城更是一顆震撼彈，是對整個世界震耳欲聾的警告。接下來，大陸用前所未有的全國經濟「停擺」來圍殲病毒。如果不是疫情擁有頂級的破壞力，怎麼捨得付出這麼大的犧牲，承受如此多的經濟和社會痛苦！但美國政壇就是令人難以置信地浮躁和愚蠢，高官、議員和有影響的一些媒體人公開宣揚新冠肺炎就是流感，居然好意思把自己的奇葩表現栽贓到大陸頭上，他們的廉恥在哪裡？

美國的疫情仍在繼續發展，近來每天都有2000左右患者死亡，人間悲劇愈演愈烈，民眾的憤怒將對還原事實產生越來越大的壓力，美國的執政者要想編一個能夠騙倒公眾、壓垮國際法的彌天大謊將越來越難。

胡錫進最後說，美國既形成了「仇華」、「厭華」的國內氛圍，執政精英打壓中國大，社會上總會有所回應。大陸需要認真應對華盛頓發起的輿論戰，盡最大努力向世界陳述事實，不斷逼謊言現原形。美國的軟實力再強，也強不過事實與道義的結合。

(中時電子報)