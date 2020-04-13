力挺台灣在地酪農！全家便利商店攜手知名小農鮮乳品牌「鮮乳坊」，推出五款鮮食、一款零食，有去年北部限定的「鮮乳坊小農拿鐵」今年擴大全台販售，還有「鮮乳坊小農牛奶霜淇淋」、「鮮乳餅」、「鮮乳坊蒸蛋糕」、「牛奶好棒棒」跟「脆皮鮮乳泡芙」，瞄準重視健康概念的顧客，以及鮮乳坊粉絲群！

全家表示，全家從2016年底獨家引進第一支由民眾而生的小農鮮乳「鮮乳坊嘉明鮮乳」，緊接著雙方陸續推出多款聯名商品，包括鮮乳冰淇淋、鮮乳蛋捲禮盒、鮮乳餅等，都創下不少討論度。

其中，去年北部限店販售的「鮮乳坊小農拿鐵」，因豪邁地加入整瓶鮮乳坊鮮乳，受許多消費者好評，今年進一步擴大到全台店舖販售，讓更多喜愛濃厚系拿鐵、支持在地小農的消費者，都能方便購買，4/8～4/21限期優惠價65元。

除了小農拿鐵外，全家鮮食部部長黃正田表示，便利商店為民眾購買早餐的選項之一，進一步觀察發現，許多家長為孩童健康著想，選購時往往會注意到成分、原料及營養價值，這次與長期合作夥伴「鮮乳坊」攜手，將優質安心的鮮乳坊鮮乳入料，製成各種鮮食產品，包含麵包、蛋糕，提供給消費者更安心的選擇。

據全家介紹，推薦早餐新選擇-超商首見的蒸箱甜點「鮮乳坊蒸蛋糕」，該款是使用鮮乳坊自製煉乳製成，口感比擬舒芙蕾入口即化、細緻綿滑，少了一般蛋糕使用鮮奶油的甜膩感，多了煉乳的香甜滋味。另外還有「牛奶好棒棒」，以鮮乳坊鮮乳搭配奶油製成的簡單風味，單人食用或多人分享都很適合。

此外，今年首發上市的「鮮乳坊小農牛奶霜淇淋」，相較於法式香草口味，將鮮乳含量增加7.7％，整體香氣更濃郁。另外，超萌乳牛造型的「鮮乳餅」，是選用乳脂含量高的鮮乳坊許慶良鮮乳，以不加一滴水製成，通過Clean Label雙潔淨標示認證，經烘烤後依舊香氣十足，上市即創下單日銷售近萬包的記錄。

如果想要吃下午茶，可以選「脆皮鮮乳泡芙」，全家表示，該款以獨特配方的鮮奶卡士達內餡，搭配酥脆的泡芙皮，品嚐起來香甜不膩口，是適合夏季的好滋味，4/8～5/5凡購買「脆皮鮮乳泡芙」，即可以半價咖啡優惠搭配單品中杯美式、拿鐵（冰/熱皆可）。

(工商 )