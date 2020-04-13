梁赫群、吳姍儒（Sandy）主持東森綜合台《2分之一強》，林彥君因節目新企畫，意外爆出自己會靠醫美來「修修臉」，大方承認的她被Sandy笑虧：「不需要特別承認！」逗得在場所有人笑呵呵。林彥君分享之前與朋友同遊德國，不只有德國店員將她和朋友誤認為雙胞胎，就連她的德國友人也分不清楚，但她倆髮長不同、眼皮一單一雙，讓她崩潰說：「我這麼正好嗎？！看清楚！」

節目改版後的新企畫，讓來賓與聯合國型男美女一同猜題，答對者可享用精心準備的美食。第一題「非手術類的醫美整形，排行第一的項目是？」就讓林彥君挖洞給自己跳秒答：「因為我自己好像就只有用肉毒桿菌。」她用自身經驗答題，梁赫群趁機追問：「既然都講了，妳是打哪裡啊？」她笑回：「魚尾紋。」梁赫群再虧：「妳不要看她這樣小隻，年齡也到了！」林彥君的意外爆料笑翻所有人。

林彥君(左三)、岑永康(左二)分享出國被外國人誤認的經驗。（東森提供）

各國型男在節目中分享他們經常無法分辨亞洲人是哪國人的糗事，林彥君表示與朋友同遊德國，卻誤認為雙胞胎，兩人眼皮更是一單一雙，來自歐美的型男們立刻澄清：「單眼皮、雙眼皮，我們在這裡10年，才開始看出來。」

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