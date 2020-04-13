美國疫情嚴峻，因新冠肺炎死亡人數成全球最多。《香港經濟新聞》13日引據美媒報導指，美國總統川普希望早日重啟美國經濟活動，故在上月曾詢問官員，美國能否採用「群體免疫」 （herd immunity，被很多人戲稱為「佛系防疫」）這概念，但遭警告此或令大批美國人死亡。

《華盛頓郵報》報導說，川普在3月時曾在白宮會議上詢問：

「為何我們不讓這個（病毒）清洗國家？」（Why don't we let this wash over the country？）美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西起初不明白「清洗」（wash over）的意思，但當他意識到川普所指的是「群體免疫」概念時，就回道：「總統先生，很多人會死。」

報導指，雖然川普接受福西的說法，但他仍希望可盡快復市，以重啟美國經濟。

英國首相強森政府曾一度力推「群體免疫」 ，即預計當有約60％英國人受到感染且痊癒後產生抗體，令群體免疫，惟此想法惹各界非議。

另外，福西12日接受有線新聞網（CNN）節目訪問時，被問到下月解除封鎖的可能性時，福西預計，隨著疫情愈來愈似達到頂峰，預計下月可逐步重啟經濟，惟強調不能一刀切。美國食品藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）則指，現時說5月能否重啟經濟是為時過早。

美國每日新增確診人數持續以大約3萬高速增長，但數字連續兩天回落，創一周新低，最新累計近56萬人確診。美國疫情死亡人數增速達到每日約2000人，至今逾2.2萬人死於新冠肺炎，拋離義大利不足2萬人死亡數字，全球最多。

(中時 )