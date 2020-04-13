近期口罩成為全球炙手可熱商品，許多不肖份子也想藉此不法獲利，一名男子就和朋友投資了73萬民幣(折合台幣約300萬)，買下一製造口罩的機器，想趁這個時機賺一波，沒想到一開機就讓他傻眼。

看看新聞報導，張男透過阿里巴巴查到了一位設備供應商李經理。李向他介紹他們可以提供生產N95口罩的機器。聽到這個消息，張先生立即趕到了工廠視察，當晚就簽了合約買下機器，第二天一早，就火得把機器拉回了老家。不過 回到家後一開機，就發現機器不太對。沒想到找了專業人士來檢查，張才發現自己買得機器是一台來路不明的設備，無生產工廠的資訊，也無生產許可證編號完全無法正常使用。

張男無奈之下只好又把口罩機又運回當初提貨的地方，回到廠房裡面還能看到一些機器零件，不過工廠的負責人卻表示，此事和他們公司沒有任何關係，當處賣他設備的「李經理」是在此租賃的，張男當時簽下的合同是和李個人簽的，當時李經理向張表示，機器設備是自家生產的，但負責人現在卻表示，這台口罩機是從別處買來的。

幾經協調，賣口罩機的「李經理」也趕到現場，他拒絕張男全額退費要求，不過張男第二天找到當地市場監督管理部門陳情，執法大隊介入調查並對該設備進行了封存。不過這起糾紛在主管部門的協調下，買賣雙方很快的進行了協商。目前，雙方已經初步達成一致。張先生把口罩機放在了廠家，銷售方退還了68萬人民幣給他。

(中時電子報)