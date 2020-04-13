（行政院政委龔明鑫主持行政院紓困振興方案「醫藥防疫科技研發」記者會。圖／彭媁琳）

行政院政委龔明鑫今（13）日主持政院紓困振興方案「醫藥防疫科技研發」記者會，他指出，除了特別預算和移緩濟急經費共21.6億元外，109年度生醫防疫相關科技計畫，也匡列33億元預算，希望建置檢驗的疫苗或藥品，長期規畫上，行政院也核定防疫中心興建工程計畫，明後年開始推動。

龔明鑫指出，政府對於「防疫科技」，尤其在藥物、疫苗、檢驗試劑等，在過去已建立基礎，此次更整合產、官、學力量，形成重要的國家隊，並由行政院副院長陳其邁領軍、政務委員吳政忠與唐鳳協助，結合各部會，力推我國的防疫科技。

在紓困方面，龔明鑫表示，「防疫千億保」紓困貸款方案，目前受理申請案件3,498戶，核准1,158戶，核准金額118億元；國內銀行自辦紓困貸款部分，企業戶、個人戶合計達678億元，而整體紓困貸款已協助企業客戶、個人客戶等全體民眾合計近800億元。有些民眾憂心向銀行申貸恐因條件不符或溝通問題遭到拒絕，只要透過經濟部「馬上辦服務中心」或「1988」專線，政府都會提供協助。

衛福部表示，為因應新冠肺炎疫情，政府共計投入21.6億元經費，以期提升檢驗、疫情監測、治療與預防能量，在「快速篩檢」的成果方面，中研院於今（109）年3月8日成功合成辨識新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2）蛋白質的單株抗體群，現已招商技轉中；國衛院與國防醫學院預防醫學已完成快篩雛型並能辨識新冠肺炎病毒，於4月8日公開招商，最快三個月內量產上市，預估未來只需15至20分鐘便能得知檢驗結果。

衛福部指出，在治療藥物方面，目前國衛院與中研院皆已成功合成「瑞德西韋」，而生技中心也成功合成潛力治療藥物「法匹拉韋」，我國亦同步進行藥物「奎寧」的準備工作，確保國人未來在治療用藥不虞匱乏。此外，考量新冠肺炎病毒可能於明年捲土重來，我國的疫苗開發已於今年1月展開，中研院已具備候選疫苗，預計4月進入動物實驗；國衛院研發的胜肽疫苗及DNA疫苗也在小鼠成功誘發免疫反應產生抗體，最快4月底會有初步結果，並可望於年底前進入臨床試驗。

台灣成功的防疫經驗吸引各國主動尋求合作，如美國在台協會於3月18日宣布將與台灣進行6大合作抗疫措施；歐盟、波蘭、捷克、德國亦相繼提出合作邀請，希望能與台灣共同研發快速檢驗試劑與疫苗，期盼借重台灣堅實的研發實力，盡快找出對抗疫情的解方。政府也將持續強化科技防疫量能，讓國人安心，也為國際貢獻心力。

科技部表示，自SARS之後17年以來長期支持學研團隊，補助約300個實驗室、培育1千多位研究人員，建立對抗感染症病毒關鍵技術及防疫平台。如：台大黃立民團隊在繼中、澳、日之後，成為全球第4個成功分離出新冠肺炎病毒株的國家，目前並已由病患身上分離出約52株病毒分離株，可供全世界科研防疫使用。科技部補助的中研院楊安綏團隊，利用單株抗體（IgG）研發新冠肺炎快篩試劑，將檢測縮短時間為15分鐘，目前已有多家廠商表達承接意願。

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