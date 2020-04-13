看好國內冰品市場！萊爾富宣布再度跨界攜手在地甜筒霸主「杜老爺」，特別選用知名瑞士品牌「雀巢（Nestle）」及新加坡國民經典品牌「美祿」，推出兩款超商獨家新品「經典奶茶風味甜筒」（全台限量12萬支）和「巧克力麥芽風味甜筒」（全台限量18萬支），並於5月5日前推出指定冰品單件49元、任2件88元優惠，估計帶動相關冰品業績成長逾2成。

據萊爾富內部資料顯示，去年聯名冰品推出一周就熱銷逾5萬支，包括「HERSHEYS x 杜老爺甜筒 極濃可可饗宴冰淇淋」、「杜老爺x光泉午后時光重乳奶茶雪糕」等，都是人氣熱賣冰品。

瞄準聯名冰品商機，萊爾富表示，繼2018年6月推出的「美祿恐龍冰沙」後，今年再延續其意象，經典重現恐龍包裝打造新品，於今年4月攜手杜老爺選用新加坡國民經典品牌「美祿」，推出超商獨家新品「巧克力麥芽風味甜筒」，重現童年經典麥芽香，並添加巧克力脆餅，全台限量18 萬支。

萊爾富指出，另一款獨家「經典奶茶風味甜筒」，也是攜手杜老爺合作，選用瑞士商「雀巢」推出的獨家冰品，採用雀巢金選奶茶粉，混和醇潤奶香後更添風味，甜筒內還能吃到如冰沙般口感的椰果，全台限量12萬支，加上特殊設計外包裝，是奶茶控和網美一族不容錯過的嚐鮮與拍照打卡療癒冰品。

(工商 )