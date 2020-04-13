現任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長、人工智慧科技基金會董事長、科技生態發展公益基金會執行長、中央研究院資訊科學研究所兼任研究員等職位，被中研院院長廖俊智認為是百年難得一見才子的陳昇瑋，也是台灣玉山科技協會候補理事，對於陳昇瑋的辭世，台灣玉山科技協會表示痛失棟樑，並感念其在台灣推廣人工智慧（AI）的貢獻。

台灣玉山科技協會理事長李紀珠表示，陳昇瑋推動台灣AI發展不遺餘力，在「2018玉山．勤業眾信年度科技趨勢論壇」演講時指出，台灣發展AI刻不容緩，若要用AI幫助台灣產業升級，面臨4大挑戰，包括實戰人才的缺乏、找對產業問題的不易、產學之間的鴻溝有待跨越、及缺乏自建技術的信心。而台灣人工智慧學校的成立，便是奠基於相關人才缺乏的前提之上，希望人才不再成為台灣企業發展AI的障礙。

台灣人工智慧學校所培育的人才，是台灣產業數位轉型的生力軍，替台灣AI產業立下關鍵性的基礎，陳昇瑋無疑是台灣AI的重要推手，他的驟逝是台灣AI產業的一大損失。

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(中時電子報)