江蘇省消保委13日發布的消費調查報告顯示，鬥魚、虎牙、抖音、嗶哩嗶哩、花椒、酷狗、TT語音7家大陸直播平台青少年保護模式流於形式，存在輕易延長使用時限、未推出強制實名認證、誘導打賞等問題。

《新華社》報導，7家直播平台均可透過輸入密碼延長青少年模式下軟體的使用時限，進入青少年模式後，嗶哩嗶哩、TT語音仍然可以觀看直播，TT語音青少年模式和一般模式版塊設置完全相同，內容涉及相親交友等不適合青少年觀看和互動的內容。

7家直播平台也均未推出強制實名認證規定。抖音、鬥魚、TT語音的用戶在個人資料中即使填寫了未成年人年齡資訊，系統也不會自動跳轉青少年模式，必須手動設定。

而打賞（Donate）時有不同程度的誘導。單次打賞時，頁面有連擊提示或自動勾選數量。打賞成功後，主播口頭交流，誘導繼續打賞贈送。截至目前，上述直播平台體驗樣本尚無一例成功退款，各平台退款流程複雜，要求繳交手持戶口本證明、監護人及未成年人身份證、出生證明等資料，存在個人資訊安全風險。

報告認為，大陸部分直播平台對未成年人的保護措施流於形式，為未成年人沉迷遊戲和網路大開方便之門，誘使未成年人衝動消費和巨額打賞，且對於由此可能造成的嚴重後果顯然不承擔責任。

(旺報 )