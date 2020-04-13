抗病毒藥「瑞德西韋（remdesivir）」被視為治療新冠肺炎最有力的候選救命藥物，根據《新英格蘭醫學雜誌》最新發布針對53名住院並有嚴重COVID-19併發症患者的用藥數據顯示，有68%的患者症狀獲改善，使用呼吸器的患者中，有一半以上能拔管，所有患者中近一半可出院。台灣目前約9人使用，因全球需求者眾，臨床試驗將再擴大，可望讓更多台灣病人用藥。

吉立亞醫藥今天公布針對53名住院並有嚴重COVID-19併發症患者接受瑞德西韋的恩慈使用研究數據，數據分析4月10日發表於《新英格蘭醫學雜誌》。

研究發現，53名病人使用瑞德西韋後，有36人（68%）供氧系統獲得改善，且30名氣管插管的病人中，有17人（57%）可以拔管，不需要呼吸器幫忙。總體來說，53名病患中，有將近一半在接受治療後出院。

研究也發現，在所有患者中，70歲以上患者與小於50歲患者相比，臨床改善率也比較低。至於增加死亡風險的因素包括年齡大於70歲和較高的血清肌酐值水平，表示病人腎功能下降。

中央流行疫情指揮中心召集人張上淳表示，從研究數據來看，瑞德西韋仍是最有機會的藥物，目前國內亦有9人已先後用藥，台灣正積極爭取臨床實驗名額，但在全球疫情大爆發之下，原藥廠正忙於應對疫情相對更為嚴重的國家，台灣「機會多不到哪裡去」。

吉立亞醫藥也公布，瑞德西韋現在的供應量，包括成品以及生產最終階段的研究用藥物已達150萬劑，相當於為超過14萬患者提供治療，今年10月的產生量預計可以提升至供應給超過50萬名患者使用，並在年底生產給超過100萬名患者使用。

此外，藥廠日前也更新臨床試驗的收案條件，重症組別增加收治2000名患者（包括使用機械式呼吸輔助），中度組別增加1000名患者。吉立亞醫藥表示，增加臨床試驗的收案人數是因為全球需求者眾，未來還可能再度擴大收案人數，屆時可嘉惠台灣患者。

(中時 )