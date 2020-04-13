詹子晴（丫頭）12日被交往多年的男友、前警政署長王卓鈞之子王惟立（William）求婚，她13日凌晨分享自己的感動，「聽完求婚詞，我知道我註定是你的了，因為我真的開心到要哭瞎，還沒發生這一切之前我都還在隱隱害怕關於結婚的一切，但當你求婚的時候，我突然不徬徨了，我很肯定我好想嫁給你。」

丫頭近日錄TVBS《地球黃金線》談車子「中古保養」，即將結婚的她，為了和男友家人一同結伴出遊，去年購入七人座MPV，雖然平時開車技術不錯，但首次開大車的她透露，碰上刁鑽停車位，有機會還是向同行的男友求救。主持人蘇宗怡則表示，她以往停車總力求一次到位，但自從收了老公送的生日禮物「輪框」後，停車總是提心吊膽，深怕刮傷「禮物」，「老公規定我的生日禮物不能有刮痕，停車時若磨到我的輪框，就出大事了！所以在停車時，方向盤上會浮現老公的臉，提醒我要小心一點。」

詹子晴（左）接受交往多年的男友William求婚。（摘自IG）

詹子晴的愛車現身棚內，引起現場來賓一陣驚呼，因為他們從沒看過年輕女孩開這種大車。詹子晴解釋，「接下來要跟男朋友結婚，兩家人常會一起出遊，如果坐原本的車好像會坐不下，所以才買大車！」最後她決定買現在這台，也是因為它中間有走道，方便長輩進出，貼心的她還加裝讓長輩坐起來舒服的頭枕，甚至有小電視，讓長輩搭車可看電影。

(中時 )