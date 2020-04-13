(22:00更新)美股股指期貨週一臨近開盤時分縮窄跌幅，此前歐洲各國發佈的數據顯示新增冠狀感染人數在復活節週末期間進一步下降，令市場情緒略有回暖。但同時投資者也擔心此後開始的財報季會飛出更多「黑天鵝」，因此在投資策略上採取了保守姿態，美股開盤前小時道指跌0.36%，標普500跌0.35%，那指跌0.34%。美股開盤後道瓊小跌107.1點或-0.45%。

摩根大通（JPMorgan），富國銀行（Wells Fargo）和強生公司（Johnson＆Johnson）都計劃在周二公佈其第一季度業績。華爾街上的許多公司都期望企業利潤會急劇下降。高盛（Goldman Sachs）分析師週一表示，投資者應更多關注2021年展望，而不是近期收益，以預示市場可能反彈的速度。

週一股市下跌是在上週標普500指數上漲12％，為1974年以來的最高水平。縮短的交易周中，聯準會推出了2.3兆美元的新刺激措施，討論了第四階段救助法案，並且某些國家的感染率放緩，而美國反而 最大的病毒熱點。

至台北時間晚上十點：道瓊指數跌幅擴大到369.8點或跌1.56%，報23349.6點，標普500跌42.0點或跌1.51%報2747.8點，那斯達克跌74.7點或跌0.92%報8078.9點。

(中時電子報)