監察院調查發現，2018年公糧收購量高達53萬公噸，耗資近130億元，導致公糧倉庫爆倉，市售包裝米更傳出標示混亂及混米情形，引起監察院關注並立案調查，並在8日財政及經濟委員會通過調查報告，糾正農委會缺失。

監委尹祚芊委員、楊美鈴指出，國內稻作面積約占總耕地面積1／5，但農民從事稻作栽培者卻超過1／3，農委會10餘年來投入超過1700億公帑，仍未能健全稻作產業體質及產銷平衡，其中去年度相關經費已占農發基金支出達86％，嚴重影響業務發展及平衡性，並衍生公糧儲備達到安全存量三倍（96.8萬公噸）、每年倉管費用幾達三億等問題，稻農和農委會可以說是「窮到只剩下保價收購」，顯有嚴重違失。

監委並表示，農委會每年收購金額動輒百億以上，其收購數量及價格竟缺乏適當法律授權，僅依據作業要點，且遇選舉年收購價量的調整更存有非專業的政治考量，實有檢討必要。調查委員進一步指出，農委會「對地綠色環境給付計畫」期待推動雙軌制（直接給付／繳交公糧）來改變農民重量不重質的栽培習慣，結果無論從繳公糧的比率或數量來看都是不降反升，與政策方向背道而馳，以致於公糧收購負擔更加惡化、農民更加依賴公糧收購，而在增產考量之下更有過量施肥傷害環境的疑慮，因此提案糾正。

經監察委員調查更發現，部分市售包裝米米袋上存有商品名稱影射著名區域或產地，產地標示卻為「台灣」，相關標示混亂或遊走於法規邊緣，農委會實應謀求對策；對於農政單位放任部分糧商因成本或作業考量而將不同縣市或等級的米混合調製而「低空飛過」CNS標準的作法，調查委員與消基會均不表認同。

(中時 )