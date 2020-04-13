長榮空服員去年發動台灣航空業史上歷時最久的一次罷工行動，不滿長榮航空對參與罷工者差別待遇，在元旦、勞動事件法上路首日到桃園地院勞動法庭遞狀，經3次調解，加上新冠肺炎疫情助陣，勞資雙方達共識，罷工空服員明年元旦恢復優待機票，成桃園首件調解成立的案子。

桃園市空服員職業工會在今年1月1日、勞動事件法施行第一天，到桃園地院遞狀，以工會為原告，對長榮航空公司提起不作為之訴，主張長榮航空公司不得對去年6月20日參與罷工的會員差別待遇、取消優惠機票。

在桃園地院院長邱瑞祥親自上陣下，指定有處理航空界勞動案件經驗的二位勞動調解委員朱瑞陽（勞動組）、李貞儀（事業組），共同組成勞動調解委員會。經過3次勞動調解程序期日，在空服員職業工會代理人劉冠廷律師、楊貴智律師、翁瑋律師；長榮航空公司代理人沈以軒律師、陳建同律師、吳泓毅律師、程兆暘律師的共同努力下，調解成立。

桃園地院指出，長榮勞資雙方本於最大的誠意，考量為使勞資關係和諧與友善融合，因應新冠肺炎疫情對航空業造成的影響等，雙方達成協議，罷工會員的長榮優待機票和立榮國內線優待機票，自2021年1月1日起恢復，長榮航空也允諾在6月1日前，將調解案相關內容，增列於「長榮航空國際航線員工優待機票福利辦法」中，減少彼此的誤解。

桃園地院指出，桃園地院以勞動專業法庭審理，組成勞動調解委員，透過勞資專家的協助，迅速地達成調解，弭平了空服員職業工會與長榮航空公司因罷工所發生的民事紛爭，讓勞資關係儘速恢復和諧，而能共同對抗疫情對於航空業造成的影響，具體落實勞動事件法所強調專業、妥適、迅速等立法目的。

(中時 )