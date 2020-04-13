根據政府消息來源透露，儘管基於抑制疫情蔓延的考量，印度已在評估展延鎖國禁令，但為了降低持續鎖國對經濟的衝擊，莫迪政府同時在規劃讓部分產業提前復工的配套方案。

印度為期21天的鎖國令將於周二屆滿，但考量疫情還在擴散，外界預料印度政府會將鎖國令展延至4月底。截至周一為止，印度確診病例已來到9,152例，死亡人數達308人，

一名政府消息來源透露，印度總理莫迪已指示部分部會規劃讓一些關鍵產業提前復工的方案，其中尤以對影響窮人生計最大的產業為優先考量。

該名消息來源進一步表示，「政府方面的初步想法是在維持既有社交距離政策的前提下，讓部分產業提前恢復部分營運。」

針對媒體進一步查證相關消息，印度貿工部不願發表評論，印度政府的第一發言人達特瓦莉亞(K.S. Dhatwalia)也拒絕置評。

此外，根據路透社取得的一份信函顯示，產業部向中央政府建議，讓汽車、紡織、國防、電子與其他產業先恢復部分生產業務。被點名提前復工的產業還包括農業與食品飲料業。

產業部在公文中指出，讓部分產業復工的方案可以透過減少輪班與上班人員，確保符合社交距離的政策來達成。

產業部官員表示，「我們相信只要能符合社交距離的規定，部分產業應該就可獲得合理的保護。」

消息來源指出，內政部與總理辦公室可能在本周就相關提案做出決定。

消息來源還表示，其他部會很快會就其他產業的復工案向中央政府提交建議。

經濟學家警告，在疫情未爆發前，印度經濟成長率已滑落至6年最低，疫情肆虐後加上全國全面封城，勢將重創印度經濟，失業率可能會飆上歷史新高。

封城令迫使大城市數以萬計領日薪的臨時工失業，這些勞工還會急著返鄉，大舉增加疫情在印度全國擴散的風險。

(工商 )