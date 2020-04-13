新冠肺炎疫情持續在全球大爆發，俄國政府為防堵病毒擴散祭出了「外出禁令」，不過日前一名男子待在家中喝酒，卻因喝嗨了打開窗戶自拍，結果卻失足往外掉，所幸他緊急抓住牆緣，巡邏交警見狀也立刻上前救援，男子才順利脫離險境；雖然撿回小命，但他因違反規定「離開家裡」，將面臨上萬元的罰單。

綜合外媒報導，事發於莫斯科Nekrasovka區，36歲的丈夫安東（Anton Kozlov）與妻子在家飲酒作樂，就在幾杯黃湯下肚後，2個人情緒正嗨，安東突然打開窗戶，拿著手機要自拍，沒想到下秒卻一個腳滑，整個人往外飛出，所幸他雙手還來得及抓住牆壁，才沒從15層樓的高處往下墜。

妻子見狀後趕緊上前抓住安東的手，但因力氣不足無法將人拉起，僵持了15分鐘之久，恰巧巡邏的交警經過，緊急將人救起，阻止了一場悲劇發生。這起事件也在當地造成了不小的騷動，然而更慘的是，安東因為「人離開家裡」違反禁令，還須吃上一張1.5到4萬盧布（約新台幣6116元到16311元）的罰單。

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(中時電子報)