今日新增5名新冠肺炎確診案例，均為境外移入個案。其中4人為珊瑚公主號郵輪乘客，不過這1例（案393）長期旅居美國近30年，返台後確診一事卻意外引爆網友們的怒氣，在批踢踢上狂討論「這是回台爽用健保的案例嗎？」。

中央流行疫情指揮中心今公布確診案例，其中案393為案384的家人，長期旅居美國，30年未返台。其3月29日出現咳嗽有痰，4月1日出現腹瀉，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，於今日確診；其家人(案384)已先於4月10日返國，並在4月11日確診，兩人均曾在美國接觸過新冠肺炎確診個案。

莊人祥表示，該名婦人雖沒發燒，但有咳嗽症狀及拉肚子，不過她自稱是因為喝牛奶，後來有後送到醫院檢查，已通報採檢。

外界質疑，案393是否隱匿病情回台？指揮中心發言人莊人祥表示，案393返台前，曾透過案384通知可能搭乘班機返台，但指揮中心4月11日要與航空公司註記時，才知到案393當晚就要回來，人已在飛機上，並非刻意隱匿不報。

有網友於 PTT 八卦版上發文，表示根據指揮中心公布的資料中發現，案 393 於 1990 年就到美國長期定居，「案393這個根本就是已經住在國外了吧，從資料來看住在國外30年」，讓原PO問說：「台灣健保真的有很大的調整空間？從以前就有海外旅居人士回台看牙齒、看病。是不是順便檢討一下海外人士的健保資格？不要只是檢討旅居中國健保問題，旅居美國、英國、澳洲等地的都一起來檢討吧」

其他網友一看紛紛爆氣了，諷氣回應，「有沒有繳健保費啊」、「回來就爽用台灣醫療能量？」、「現在出事跑回台享健保」、「氣啥？在台魯蛇乖乖繳健保費給高級歐美海龜用吧」、「不用健保也是佔用國家醫療資源啊」。不過也有人指出，「只要外國回來有沒有健保都有輔助吧」、「這次確診其實也不用健保 是專案預算」。

針對有人質疑案393是不是染疫回來用健保？莊人祥也回覆，案393有健保身分，久久回來一次，上次回來是2017年。回台後確診的隔離費用並非健保支應，依法是由政府支應，其餘醫療費用是自費或健保。莊人祥強調此案並非長年旅居國外但回國後確診的唯一個案。

根據指揮中心公布的資料中發現，案393於1990年就到美國長期定居。(圖/疾管署)

(中時電子報)