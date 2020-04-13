超跑達人、同時也是林志穎弟弟的林志鑫，13日錄TVBS節目《地球黃金線》，他已成該節目固定班底近3年，坦言想找哥哥林志穎來錄影，加上疫情緊繃影響演藝圈，「現在他其實蠻有空，可以把他的收藏做專題。」兄弟兩人有幾分神似，他笑稱自己較胖，過去曾被誤認是林志穎賣粉腸的哥哥，「當下有點難過，但我哥不正常，他是不老男神，我們是一定會老。」

林志鑫條件不俗，被問是否想當藝人，他笑說：「我不像其他藝人這麼搞笑，把機會留給其他的人。」但也坦言從小看林志穎維持身材高度自律，「有點違反人人性，不只無法喝酒，還要少吃，非常痛苦。」提到哥哥的凍齡秘訣，他透露除了固定運動，林志穎一個便當只吃3分之1或半個，非常有自制能力。

林志鑫除了擁有超跑達人的身分，本業為建設公司，他提及新冠肺炎疫情緊繃，房地產也受影響，現在主要做台北市的老屋改建。

(中時 )