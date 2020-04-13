根據韓國人力銀行Albamon針對2288名有離職過的員工做調查，其中52%的人不會真正告訴公司離職的原因。而離職者僅有39%告訴比較好的上司或同事真正離開公司的理由，有22%則是從頭到尾都不說。

而真正決定理由的原因，第一名是職場上來自上司的職權凌辱，或是和同事間相處不愉快，有66%是影瞞這些理由而離開，另外有63%的人則是和企業或組織文化不合而離職，對職稱及工作內容不滿佔54%，有53%則因為工作量過大及工作影響私生活平衡等理由而換工作。

41%的人不明講離職的理由，反正覺得講了也不會有所改變，高達36%的人都說是「自己的問題」。

之前，阿里巴巴集團董事局主席馬雲說過：「員工的離職原因只有兩點最真實：『錢，沒給到位；心，委屈了。』」 但通常談到本身工作的狀況，例如：薪水不夠，或是工作內容不是自己期待的，很容易被公司挽留，並會提供新願景，但選擇留下的還是少數，畢竟真正的原因「說不出口」。

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(中時電子報)