最近有許多高雄民眾對於小港區營口路、博學路鋪路一事，問為什麼鋪路這麼久？還要挖除地基？高雄市長韓國瑜今（13）日親自告訴大家！

韓國瑜表示，鋪路不能只鋪表層，看不見的地基改善更不能輕忽。港區營口路、博學路是小港工業區的重要道路，每日交通流量大，更是重載車輛進出工業區的必經路段。

韓國瑜指出，部分路段路基底層結構不佳，路面便非常容易損毀。因此工務局養工處與高松里等五個里，以及議員、交通局、水利局於3月底共同會勘，並於109年4月著手進行改善。

除了進行基底改良 外，還需加深刨鋪厚度（原鋪面下深至60公分）並提高鋪面強度以延長道路耐久性與改善行車舒適性，4月15日將再續行施作AC鋪面，整體工程預計於5月中完工。

韓國瑜強調，為了給市民朋友更加安心安全的道路與良好的基底品質，花費比較多時間還請市民朋友多多包涵體諒！他也謝謝大家認真地監督市府，也歡迎大家給予意見和建議，市政府會繼續努力，堅持最嚴謹的工序再接再厲！

(中時電子報)