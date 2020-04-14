烏克蘭有75%以上的民眾信奉東正教及天主教，是信仰虔誠的國家，他們相信新冠肺炎病毒是「惡靈」，神父也一邊在街道上祈禱著、一邊灑著聖水，但在丹伯貝佐斯基市，地方自治團體已經擔心會有更嚴重的傳染，已挖好600個以上的墓地，但其實當地目前只有13個人感染，而且無人死亡。

丹伯貝佐斯基市人口總數約100萬人，什麼時候感染人數會增加，目前並不無預測，市長很擔心當地的民眾不知道如何保持社交距離，於是決定用恐嚇的方式讓民眾注意。明明現在還沒有死者，就先挖好墓，然後在臉書宣布已經準備好615個墓地，也準備好2千個屍袋。

市長認為這不是引起恐慌，而是先做好物流管理，「神並沒有禁止我們準備屍袋及墓地」。不過這樣的作法，讓許多居民不滿，覺得太「超過」，但也有人覺得這樣做才會讓民眾了解病毒的可怕，才會了解該「保持距離以策安全」。

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(中時電子報)