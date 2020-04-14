針對前總統馬英九呼籲，比照世界各國發放現金，來給予新冠肺炎紓困等議題，行政院政委龔明鑫表示，現在政府還是有發放現金，但不是齊頭式的發，已經匡列1,035億元，給予民眾薪資補貼、輔導自營工作者，這涵蓋了200萬個就業機會。

馬英九在臉書貼文表示，2008年金融海嘯後，他與行政院長劉兆玄果斷發放3,600元消費券，這次新冠肺炎疫情衝擊超過金融海嘯，他呼籲蔡政府，比照美、日、英、加、韓、星等國的做法，直接發放現金，讓民眾支應日常開銷。

龔明鑫13日主持行政院紓困振興方案記者會，主動提到發放現金的議題，龔明鑫表示，政府還是有發現金，但不是他們想像中的齊頭式地發，已經匡列1,035億元，給予民眾薪資補貼、輔導自營工作者，這涵蓋了200萬人的就業機會。

龔明鑫認為，金融海嘯後發放800億元的消費券，當時無薪假有20多萬人、失業有60多萬人，累計有90萬人工作受到衝擊。本次紓困是以穩定就業為重點，希望不要再發生這種狀況。

他也指出，2008年馬政府發的不是現金，而是消費券，發放現金會被存起來，消費券則造成替代消費的狀況，也沒有達到促進消費、穩定就業的效果。

龔明鑫強調，錢要用在刀口上，紓困與振興方案要穩住200萬人就業，避免無薪假和失業的狀況發生。

(工商 )