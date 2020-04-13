中央氣象局指出，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（13）晚至明（14）清晨氣溫再降，中部以北有10度以下低溫發生機率。

氣象局臉書上表示，今日台灣北部清晨局部沿海空曠地區、山區低溫僅6-10度，今晚到明天清晨氣溫會再度下降，中部以北及東北部沿海空曠及近山區有10度以下低溫發生的機率。但明天白天開始，強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，在東北季風影響之下，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提到，明日氣溫方面，中部以北及東北部低溫約11度，南部及花東約15度；北部及東半部高溫24、25度，中南部約27至29度。明晚起，由於大氣中層雲量增多，北部地區及中部山區則可能有零星短暫雨。

另外，氣象局今日晚間也針對11縣市發布低溫特報，今晚起至明上午中部以北及東北部地區氣溫明顯偏低，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。

(中時電子報)