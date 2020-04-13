據新加坡聯合早報網13日報導，印尼研究人員警告印尼政府，該國若在下個月回教齋戒月結束後允許數百萬人離開城市返鄉，此舉可能導致新冠病毒（COVID-19）感染率飆升，感染人數可達百萬。

印尼人口約2.7億，在全球排行第4名。路透報導，印尼另一項研究則表明，即使印尼在抑制疫情暴發做出了巨大努力，但該國的衛生系統仍可能被加護病房的需求淹沒。

據報導，印尼總統佐科出於傳統風俗和經濟因素的考慮，拒絕全面禁止印尼人在齋戒月結束後返鄉，而是試圖說服人們保持現狀，限制公共交通的使用。

衛生專家表示，印尼政府對疫情的緩慢反應造成了該國至今的感染規模，以及至今累計的399起死亡病例。該國的死亡人數比除大陸以外的任何亞洲國家都多。

聯合早報網報導說，印尼大學公共衛生學院預測，如果該國不禁止齋戒月返鄉行為，爪哇島在今年七月將會有100萬人受感染。爪哇島是印尼人口最多的島嶼，也是首都雅加達的所在地。

研究人員盤都說：「如果沒有返鄉的話，我們可以防止數字達到這個高水平。」

印尼總統辦公室專家亞伯拉罕說，當局將邀請研究人員提供意見，並將根據研究結果制定政策。

印尼13日通報，該國新增316起新冠病毒確診病例，累計總數達4557起。但研究人員估計實際數感染人數可能更高。盤都估計，印尼可能已經有25萬起確診病例。

印尼13日也新增26起死亡病例，累計總數增加至399起。印尼政府表示，該國正在提高對冠病的檢測能力，並將部分封鎖範圍擴大到首都以外的地區。

(中時 )