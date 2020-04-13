以親民平價、豐富多元與高ＣＰ值的特性，跨足火鍋及燒肉的吃到飽「馬辣集團」，在新冠肺炎疫情尚未穩定前，內部決議聯合旗下品牌，於4月14日起祭出「買4送2」優惠方案，盼藉此活動激起國人信心。

圖為PLUS新馬辣。(馬辣集團提供)

馬辣集團將深受國人喜愛的4大吃到飽品牌，包含「熊一頂級燒肉、馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+」全台合計共17間指定門市，將於14日起開放預約15日至19日每日午、晚餐時段「買4送2」，凡４成人同行至指定門市預約用餐，並於預約時主動說出通關密語：「振興激士氣，馬辣有誠意」，直接獲贈「2人同行1人免費券２張」，每個餐期限額30組，且用餐當日分享照片至官方粉絲團，每人即可免費獲得「HaagenDazs盒裝精品雪糕或甜筒」。

買4送2優惠活動，業者再加碼贈「HaagenDazs盒裝精品雪糕或甜筒」。(馬辣集團提供)

此次馬辣集團優惠活動指定的門市有熊一頂級燒肉西門店；馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋有公館店、西門店、忠孝店、信義店、南京店、復興店、中山店、漢口店；新馬辣經典麻辣鍋有公館店、昆明店、中山店、漢中店、武昌店、遠百店；新馬辣經典麻辣鍋Plus+ 信義A13店、峨眉店。

(中時 )