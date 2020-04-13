美國海軍表示，一名羅斯福號航艦(CVN-71 USS Theodore Roosevelt)上的新冠病毒感染者，上週被轉移到關島重症加護病房，然而最終仍診治無效，死在病毒引起的併發症。

軍事網(Military.com)報導，美國海軍未公開這名水手的身份。依規定，必須先通知家屬，待取得家屬同意後的24小時，才會對外公布身份。

羅斯福號的艦上官兵感病情況嚴重，截至週一的計算，至少有550名水手，病毒測試呈現陽性反應，佔大約4800總員的10％以上，其中還包括克羅澤艦長(Capt.Brett Crozier)。

海軍新聞稿中說，病逝的水手是在3月30日確診，然後進入隔離病房，每天兩次接受醫療檢查，情況都還穩定，卻在4月9日上午8:30，醫療組來探望時，發現水手已呈昏睡狀態，現場立即搶救，隨後轉移到重症加護病房，仍然醫治無效。

羅斯福號自3月27日起泊在關島（Guam），關島也因此全面封閉，航艦人員不是隔離，就是治療，而軍艦本身可能需要幾個月的時間清洗消毒，才可能重新運作。

(中時電子報)