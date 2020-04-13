一名女網友分享自己被「史上最扯分手」的經驗，她表示與男友交往好幾年了，兩人也在外一起租屋，但男友的媽媽本來就不喜歡自己，但也沒什麼特別的事，但日前兩人躺著天時，男友竟然突然抽蓄翻白眼的被附身了，讓原po差點叫救護車，而男友也提了分手。

原po在《Dcard》表示，男友是個非常孝順的人，甚至讓她覺得男友有點媽寶，不過由於他們也沒有跟媽媽住在一起，因此也還好。不過就在昨天，原po跟男友兩人原本躺在床上聊天，沒想到男友突然開始翻白眼、抽蓄把原po嚇到，以為男友是不是跟他死去的爸爸一樣有心臟的問題，急到快哭出來，正當原po準備叫救護車的時候，男友突然鎮定下來，接著抬頭，用很陰暗的表情看原po，緩緩開口說：「我們家不喜歡妳，請你離開，不要在我兒子旁邊。」讓她整個起雞皮疙瘩相當害怕，正當不知道該如何是好的時候，男友就突然倒下去，過了5分鐘才慢慢起來說頭好暈，問發生了什麼？但沒想到原po顫抖的講出剛剛發生的事情後，男友竟然表示「大概真的是爸爸顯靈...為了不要再驚擾到爸爸，不然我們就分手吧...」讓原po當場傻眼，也非常難過跟不知所措表示「我根本分辨不出來是真附身還是假附身腦袋很亂...」

看了原po的遭遇，許多網友紛紛報以同情，提醒她「記得去收驚」，也表示不管是真是假，建議「放生對原po比較好」，原po也表示，兩人「這應該是分定了啦，只是還在想要怎麼戳破他，還是就乾脆一點不要追究了，但真的是我遇過最扯的分手理由...」

(中時電子報)