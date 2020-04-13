在全球受困於新冠疫情持續擴大之際，許多人把控制疫情的希望寄託在6月轉熱的天氣上。不過上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏卻指出，今年夏天要把病毒完全清除是不可能的，按數學模型估算，下一波的疫情大流行可能會在11月發生。

大陸傳染病專家張文宏接受《澎湃新聞》訪問時表示，美國的疫情仍在爆發期，目前還未到受控的程度。張文宏舉出3個原因：首先，美國疫情暴發初期檢測量不夠，即使有了一些「社交距離」的措施，但由於不知道哪些是感染者，所以收效甚微。

其次，雖然大家保持了一定的社交距離，但是美國人民大部分卻沒有戴口罩，造成了病毒的傳播。

第三，美國初期並沒有將確診感染新冠肺炎的病人進行隔離，造成了病毒的進一步擴散。

張文宏說，11月份以後還會面臨巨大的挑戰，下一波的疫情可能就會在11月份左右到來。目前南美洲、非洲、東南亞都開始出現疫情的爆發，如果按照現在的數學模型來統計，要在今年的夏天把病毒完全清除是不可能的。

他說，接下來冬天到了，大家又開始呆在家裡了，又開始聚集了。這時候像新冠病毒在冬季的複製能力會增加，所以這一波疫情是完全預計得到的。不過，經過前面一段抗疫經驗的積累，還有特別是對於診斷技術的廣泛推廣，相信下一波疫情原則上會比第一波要低很多。但像非洲、南美等醫療資源不充分的國家，可能真的很難度過下一個冬季。

目前全球新冠肺炎「震央」從中國大陸移至歐洲、美國。如何延緩或杜絕疫情二次暴發？張文宏答稱，新冠肺炎疫情可能出現全球二次爆發，世界疫情的控制不是取決於美國和中國大陸這兩個國家，也不取決於歐洲，而是取決於世界上那些最沒有能力控制疫情的這些國家，看這些國家是不是能控制得好。

張文宏表示，韓國、新加坡、日本經歷過SARS疫情，相比美國，這些亞洲國家對病毒的警覺性更高，跟美國完全不一樣。過去無論是SARS、中東呼吸綜合症（MERS），好像跟美國都沒什麼關係。另外是在這些國家平時戴口罩也是比較被接受的，新加坡好像是沒有戴口罩，但是它的檢測就做到很到位。

(中時電子報)