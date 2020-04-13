高雄銀行(股票代號：2836)指出，近日坊間流傳，「高雄銀行2019年稅前盈餘8.87億元+稅後純益7.74億元，創歷年新高，2020年已通過配發0.6元現金股利」。高雄銀行澄清，這恐有誤會，今年將配發0.6元股利(含0.15元現金股利及0.45元股票股利)，為近年來新高。

高雄銀行指出，2019年在新經營團隊帶領下，交出一張漂亮的成績單，稅後淨利7.74億元及每股盈餘0.72元，較2018年大幅成長逾6成。董事會已通過今年配發0.6元股利(含0.15元現金股利及0.45元股票股利)，高於去年的0.5元，將俟股東會決議通過後配發。

高雄銀行總經理陳長義表示，2019年調整資產獲利結構，追求穩定成長策略，包括強化中小企業融資及降低長天期大額存款，使得存放款利差上揚0.04個百分點，來到1.44％，加上財務操作績效，適時處分有價證券實現獲利挹注，淨利差亦上揚0.07個百分點，皆創下近五年來的最佳紀錄。

惠譽國際信用評等公司評給高雄銀行國內長期信用評等AA-(twn)、短期信用評等F1+(twn)(代表最強信用品質)、國際長期信用評等BBB+，展望「穩定」，並調升國際短期信用評等至F1。

陳長義指出，受新冠肺炎疫情衝擊，高雄銀行已成立緊急應變小組，實施異地備援辦公，以確保營運不中斷。疫情期間並力挺在地產業，除續推「金融三箭」外，另加碼推出「齊心防疫高銀最相挺」融資專案，同時配合政府政策，辦理企業紓困及振興貸款，與客戶一起共度難關。另外，金融業界均會受國內外降息影響，高雄銀行今年仍將透過增量的策略來緩解利差收益減少的衝擊，以達成業務目標。

(工商 )