政府自4月9日起開放國人郵寄防疫口罩至國外親屬之政策以來，由於申請件數眾多，為利民眾快速交寄及提升郵遞效率，中華郵政公司籲請民眾交寄防疫口罩前，先取得經濟部國際貿易局之口罩輸出許可證號，再持郵件、託運單及商業發票前往郵局交寄。

民眾交寄時，請先出示口罩輸出許可證號或申請人之身分證統一編號，俾利郵局窗口即時連線查詢並印製口罩輸出許可證標籤；多張輸出許可證亦可合併於同一郵件交寄，託運單僅書寫輸出許可證中之一收（寄）件人姓名及地址。民眾至郵局完成交寄後，郵件將先統一送往海關單位，查驗郵件內容物及執行許可證銷號作業，郵件於海關放行後，始處理出口作業。

中華郵政公司表示，受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，致大量航班減少，寄往各國郵件之郵遞時效均有所延誤，建請民眾以國際快捷郵件EMS交寄防疫口罩，俾利郵件儘快寄達收件人手中；另受部分航班取消影響，致郵路中斷，暫停發往國家(地區)達111個，民眾亦可透過中華郵政臨櫃窗口代收之DHL及FedEx國際快遞服務交寄。

中華郵政公司提醒，為因應美國政府2019年7月1日起要求進口物品須先傳遞電子報關資訊，加速通關效率之規定。如以「國際快捷郵件EMS」方式寄往美國，可先透過中華郵政全球資訊網「網路交寄」頁面 (https://ezpost.post.gov.tw)，預先登錄電子報關資料，並自行列印託運單及商業發票，中華郵政公司為鼓勵民眾使用網路預先登載，於交寄時每件將給予20元郵資折扣；民眾若不方便使用網路預先登載及列印，仍可選擇以手寫託運單方式，至郵局一樣可以交寄。

民眾如對防疫口罩郵件交寄之相關流程有所疑義，或須協助填寫託運單及商業發票等事宜，可臨櫃洽詢，各地郵局服務人員將協助民眾郵寄相關事宜。

(工商 )