全球股市展開反彈，帶動台股上周連續三日收在萬點，然本周國安基金會議、台指期結算、台積電法說會及美股財報周接連登場，預期台股走勢會相對震盪，大盤13日下跌58.39點，收在10,099.22點。

根據彭博統計外資資金流向至4月11日，印度結束連續六周流出，上周吸金4.1億美元，榮登吸金王寶座；台股終結連續八周的賣超，上周小幅吸金0.7億美元；南韓則連續九周遭外資賣超，上周淨流出9.2億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管新冠肺炎仍有新增案例，惟市場情緒最恐慌狀況已過，加上全球央行及政府寬鬆政策不變，且台股具高股息殖利率優勢，可望提供支撐買盤。不過也提醒，疫情進展仍為全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷，應多留意觀察。

至於操作面，周俊宏預期，台股區間震盪的可能性高，建議以個股操作為主，選股鎖定長線穩健的需求，如水泥、5G基地台等，以及未來展望佳者，如伺服器、蘋果供應鏈等。

(工商 )