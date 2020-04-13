鑑於新冠肺炎疫情趨緩，西班牙與義大利封城月餘後，正逐步解除部分防疫禁令。在此同時，德國總理梅克爾15日將與地方首長開會，討論放寬封城措施。

西班牙允許營建業和製造業的勞工13日重返工作崗位，不過大部分的民眾仍得繼續遵守禁足令，商店、餐廳、酒吧與公共場所依然關閉，至少在4月26日前都不得營業或開放。

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）12日指出，政府與專家商議過後，決定讓部分產業回復運作。進一步放寬禁令取決於防疫進展。

桑切斯表示：「西班牙離勝利還很遠，但我們跨出邁向勝利決定性的一步。」

然而西國部分地方首長批評中央的決定「輕率」，擔心疫情可能復發。

此外，義大利政府10日宣布，現行的封城措施將繼續實行至5月3日，不過書店、文具店和童裝店14日起可開放營業。至於義大利重要的經濟推手－工廠，則尚未獲准復工。

德國總理梅克爾與16位邦長預計13日聽取德國國家科學院匯報，梅克爾表示，將依據匯報結果評估是否放寬自3月中開始實施的封城令，和社交距離限制。

梅克爾14日將與內閣討論德國國家科學院的建議，15日與地方首長舉行視訊會議，討論逐步放寬禁足令，以及如何因應疫情造成的經濟衝擊。德國估計第二季國內生產毛額（GDP）恐萎縮9.8％，將創下1970年來最大縮幅。

根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至13日，西班牙確診人數逼近17萬例，高居歐洲之冠，僅次於美國，死亡案例超過1.7萬例。

義大利確診人數逾15.6萬例，死亡案例逼近2萬例。單日新增死亡案例為431例，此為3月19日以來最小單日增加數。德國的確診案例超過12.7萬例，死亡人數3,000人。

(工商 )