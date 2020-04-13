臺灣企銀統籌主辦晟裕科技公司總金額新臺幣6億9,000萬元聯貸案，已順利籌組完成，並在4月13日由臺灣企銀董事長代表銀行團與晟裕科技公司簽訂聯合授信合約。

該聯貸案資金用途是晟裕科技公司為興建廠房、購置機器設備暨充實中期營運週轉金所需相關資金，募集5年期總金額6億9,000萬元聯貸案，由臺灣企銀、第一銀行擔任聯貸案共同主辦銀行，彰化銀行、板信銀行及高雄銀行等共同參與，各金融機構熱烈參貸。

晟裕科技公司秉著維護社會環境、響應政府綠能發電政策的使命，投入包括有毒性、無毒性的有害廢棄物、生物醫療類廢棄物及一般事業廢棄物處理，除焚化廢棄物可協助政府解決環保問題外，焚化廢棄物所產生熱能將可回收發電，回售予台電公司轉供公眾使用，晟裕公司興建焚化廠預期在2020年底完工，2021年中可投入正常營運，隨著新冠病毒疫情讓醫療廢棄物處理需求量大增，環保市場發展更為樂觀，未來將深耕資源循環產業，盡到排污節能減碳的社會責任。

臺灣企銀為國內唯一的中小企業專業銀行，長期專注中小企業融資業務，協助輔導中小企業根留臺灣、落實實現，因此在第9屆「台灣傑出金融業務菁業獎」中榮獲「最佳企業金融獎」及「最佳中小企業金融獎」特優獎，未來仍將持續落實政府政策，推動都更金融、銀髮金融及文創金融，提供客戶更加優質的創業金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。

(工商 )