曾入圍金鐘獎和金馬獎的43歲女星蕭淑慎，日前在臉書直播坦承自己去年就得了十二指腸癌，經過1年標靶藥物治療，腫瘤從8.5公分縮小到3.6公分。今年2月開刀切除一部分十二指腸、 胃，摘除了胰臟頭、膽跟膽管，手術歷經6.5小時，體重掉了10公斤，目前逐漸恢復中。她說，去年2月時感覺人魚線（腹肌）很痛，原以為只是肌肉拉傷，後來去醫院檢查才發現體內長了惡性腫瘤，除了感謝家人陪伴，也提醒民眾注意身體健康。

十二指腸在胃的下方，呈C字型，因接近12根手指並排的長度（約20公分）而得名，負責消化、分解食物並送往小腸吸收營養。十二指腸惡性腫瘤病因不明，臨床上也很少見。

（圖片來源：康健知識庫）

專長內視鏡、小腸疾病的台大醫院健康管理中心主治醫師陳建全以個人經驗來說，「1年看不到1個，」他認為可能是基因問題導致。高雄長庚紀念醫院一般外科主治醫師劉毓寅則指出，由於這地方臨近胰臟、膽道及胰管膽管出口的壺腹部，排除胰臟癌、膽道癌及壺腹部癌，單純十二指腸癌的狀況很少，「一般腸癌的發生率是胃癌的1％，十二指腸癌發生率又更少。」

由於沒有症狀，十二指腸癌不易早期查覺，「出現症狀時，通常已較嚴重，」陳建全說，像腹痛、貧血（腫瘤生長過程會流血，或是腫瘤出血），疲倦（因為貧血）、解黑便（腫瘤出血）都很常見，少數人因腫瘤壓迫造成腸阻塞，出現吃不下、噁心、嘔吐狀況。

十二指腸癌的腹痛多半發生在上腹部，類似胃潰瘍疼痛，也就是吃飽或肚子餓時胃會脹痛；但如果發生在十二指腸包含壺腹部的第2段（共分4段），就會出現黃疸、胰臟發炎等症狀。

陳建全表示，如果腫瘤比較表淺，做內視鏡就可刮除，如果腫瘤深度達到十二指腸黏膜下層外，就要手術切除其它部位。以蕭淑慎為例，切除胃、十二指腸及膽囊等，屬於大範圍切除，劉毓寅推估應是腫瘤影響到十二指腸第2部分中的壺腹部，才會使用胰頭十二指腸切除術。

這種手術又稱惠普氏手術，是一般消化外科最複雜的手術，像胰臟腫瘤、十二指腸腫瘤、壺腹癌或下端膽道癌、慢性胰臟炎等疾病，都會採行這種手術方式。通常切除範圍包括胰頭、十二指腸、空腸、膽管、膽囊及胃等，手術風險高，約有5％的病人可能因而死亡。「早期多用傳統剖腹手術，但如今腫瘤在3公分以下、沒有侵犯到大血管，可以考慮使用腹腔鏡或達文西等微創手術，雖然花費較長的手術時間，好處是傷口小、出血量少，病人恢復較快，」劉毓寅說。

至於十二指腸癌5年存活率，「按照癌症原發細胞組織不同，預後結果不同，」劉毓寅說，胰臟、膽管及十二指腸長出來的癌症，預後最差，5年存活率約1成，而膽胰管出口的壺腹癌症相對較好，5年存活率約為4成。

出院回家後，飲食要特別注意。「要吃容易消化的，不要吃太複雜的食物如牛排、麻辣鍋、肉粽、年糕等，」劉毓寅提醒，開刀後患者體內的消化酵素變少，初期最好吃容易消化的流質、粥或軟飯，且最好細嚼慢嚥、少量多餐。通常開刀1個月內身體較虛弱，宜休養，2～3個月時可做輕微運動，3個月後應可恢復原本活動力的8成。

要提醒的是，雖然十二指腸癌發生率很低，但藉由胃鏡檢查，可以早期揪出常見的消化道癌如胃癌與食道癌。陳建全提到，若有吞嚥疼痛、困難或上腹部疼痛等狀況，建議可以做胃鏡檢查；另外，如果有不明原因的體重減輕（一個月降3～5公斤）合併胃腸不適症狀，劉毓寅建議，先至肝膽腸胃內科就診。

至於十二指腸潰瘍會不會變成十二指癌？陳建全認為機率很小，十二指腸潰瘍多半是良性的，吃藥可以控制得很好，不必過度擔心。

(中時電子報)