泰國商會預估，如果新冠肺炎再持續數月，泰國失業人口恐將攀升至1千萬人。該商會負責人薩拉辛（Kalin Sarasin）在記者會上指稱，商會目前預測泰國已有7百萬人受疫情影響而失業，若該肺炎再拖2到3個月，失業人口將上看1千萬人。

(工商 )