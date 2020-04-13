疫情若再拖2～3個月 泰國失業人口恐達千萬 23:582020/04/13 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國商會預估，如果新冠肺炎再持續數月，泰國失業人口恐將攀升至1千萬人。該商會負責人薩拉辛（Kalin Sarasin）在記者會上指稱，商會目前預測泰國已有7百萬人受疫情影響而失業，若該肺炎再拖2到3個月，失業人口將上看1千萬人。 (工商 ) #泰國 #失業人口 #商會 #再拖 #恐達 也許您會感興趣 推薦閱讀 泰國確診攀新高 美豔女星錄影臉「蓋成這樣」秀超狂防疫 10:422020/04/09 國際 新增泰國流感疫苗市場 國光力拚2020年轉虧為盈 11:132020/04/09 財經 疫情嚴峻！泰禁潑水節慶祝活動 芭達雅封城21天 12:122020/04/09 國際 《業績-電腦設備》NB出貨量月增2.8倍 廣達3月營收雙UP 14:492020/04/10 財經 韓國瑜反制罷免 名嘴：是為拖過「這一天」 00:172020/04/11 政治 Gail在家上課媽媽顧孩快瘋掉 04:102020/04/12 娛樂新聞 「珍稀動物燒成焦黑」！清邁大火持續數星期 5警消殉職 15:172020/04/12 國際 青年失業率7月恐達14％ 教育部、勞動部搶救應屆畢業生 10:582020/04/13 生活 專家：印尼若不禁齋戒月返鄉 感染人數恐達100萬 22:172020/04/13 國際 財經熱門新聞 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 最優秀主權基金也栽筋斗！ 老謝揭台積電重摔內幕 - 財經 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 給頁岩油活路 沙烏地5月油價出爐 降亞洲漲美國 - 財經 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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