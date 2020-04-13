海巡艦艇在波濤洶湧的白浪中前行，有時因為任務急迫，連續在海上奔波翻浪，過了用餐時間，大夥雖然沒說出口，「咕嚕咕嚕」的飢腸轆轆聲音，早在艦艇官身上「迴腸蕩漾」，這時大家心裡最期待的就是一碗熱騰騰、香噴噴的海巡招牌「保七麵」。

這碗讓海巡艦艇上官兵垂涎三尺的「保七麵」到底是什麼樣的好料？據《海巡署長室 Coast Guard》介紹說，其實這碗「保七麵」是再簡單不過的家常麵，是海巡艦艇上常見的料理。沒有固定的食譜，只需要麵條、簡單的湯底，加入蔬菜、雞蛋、鯖魚罐頭等隨手可得的食材，就能燉煮成營養的「保七麵」。

至於為何叫「保七麵」，因為這碗麵從海巡署還是「保七總隊」年代，就傳承下來的好味道，大家就延續暱稱它叫「保七麵」。

沒有固定的食譜，只需要麵條、簡單的湯底，加入蔬菜、雞蛋、鯖魚罐頭等隨手可得的食材，就能燉煮成營養的「保七麵」。（圖取自《海巡署長室 Coast Guard》）

「保七麵」不僅是海巡官兵口耳相傳鼎鼎有名的「海上佳餚」，更是「國際知名」的美食，怎麼說？海巡官兵透露，這碗麵象徵著台灣的人情溫暖，簡單卻很實在。不論是出訪友邦帛琉，還是曾在我國海域內被搭救上船的緬甸、義大利、荷蘭、阿根廷及菲律賓等各國旅客及船員，送上一碗熱騰騰的湯麵，總是能擄獲他們的心。

海巡艦艇招牌「保七麵」的好滋味就在魚罐頭，官兵說，味道絕對勝過韓國「將軍鍋」。（本報系資料照）

他們驕傲的說，台灣的海巡外交與海上救援，從來沒有國籍與種族的區別。同時，也是這份料理，讓他們在10級以上的風浪中有足夠的體力。不斷驅離來自對岸的越界抽砂船、漁船，一次次成功防止非洲豬瘟與COVID-19疫情的傳染。

「保七麵」不但餵飽了艦艇官兵在海上的胃，許多退伍官兵回到家裡，縱然隨手可得山珍海味，但還是念念不忘這碗麵的好滋味，經常自己下廚，倒入罐頭後，聞到這股熟悉的味道，一幕幕海巡艦艇美好回憶湧上腦海，他們說，這碗「保七麵」絕對勝過韓國「將軍鍋」，「不信？你可以嚐嚐！」。

(中時電子報)