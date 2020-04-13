雖然宅在家、減少出門最能達到防疫效果，但是天氣不錯的時候，總還是會想要出門走走。到戶外空曠處騎單車、跑步，總比在街上走路好多了吧？一項非正式研究提出觀察看法，建議民眾在運動時，也該保持適當的安全距離，但是這個距離遠遠大於1～2公尺；另外，同方向跑步和騎車時，到底該保持前後還是並排比較安全？

新冠肺炎（COVID-19，一稱武漢肺炎）疫情延燒，傳播途徑以近距離接觸帶有病毒的飛沫或分泌物為主。目前大眾以配戴口罩、拉出1～2公尺社交安全距離，並且勤洗手為防範之道。根據由比利時魯汶大學（KU Leuven）與荷蘭埃因霍溫理工大學（TU Eindhoven）所做的一份研究指出，以騎自行車、健走和慢跑時的安全距離和安全位置來看，1～2公尺並不足夠，並排位置比前後走要來得安全些。

研究指出，在一般情況下，與人保持1～2公尺的社交距離，可以有效防止吸進飛沫，但是在運動期間，如果前方有人正在健走、跑步或騎車，又剛好打了噴嚏或咳嗽時，就會透過所謂的滑流（slip-stream）作用，讓飛沫飄散向後方的人。

研究學者Bert Blocken解釋，除了打噴嚏或咳嗽的人會以更大的力量散佈飛沫外，如同飛機或車輛高速通過時會帶起滑流的原理，當人往前跑步，走路或騎單車，一定也會產生對流風速，將飛沫向後飛散。

以低風狀態的模擬圖，檢示運動時的滑流與運動者所在位置可能造成的影響。（圖片來源：gladiator-lab.ru）

圖a、b，站在直線後方又未保持較長距離的人，最容易被滑流飛沫沾染。

圖c、d，並排與斜後方位置，比較不受滑流飛沫衝擊影響。

以滑流原理來看，運動時保持距離並排，或是錯落斜前後方，比緊貼正後方要來得安全。(圖片來源：Pixabay)

根據模擬結果，建議民眾在步行或慢跑時，若是同個方向前進，儘量不要前後緊貼，最好保持4～5公尺；慢速騎自行車的話，距離該拉長到10公尺左右；速度較快的騎士，更要拉長到20公尺為佳。同時，左右並排或前後斜位，是相對較安全的範圍。

(中時電子報)