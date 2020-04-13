大陸解放軍遼寧艦航母編隊遶境台灣海峽的事件這兩天引起廣泛關注，大陸海軍發言人出面證實了此次跨區機動訓練任務。

大陸海軍新聞發言人高秀成13日稱，海軍組織遼寧艦航母編隊跨區機動，於近日航經宮古海峽、巴士海峽，到南海有關海域開展訓練，這是年度計劃內的例行性安排，符合國際法和國際慣例。

雖大陸稱此次航母機動屬於「常態訓練」，但此次的時空背景仍較為敏感引發關注。此次因新冠肺炎疫情肆虐全球，美軍的4艘航母「羅斯福號」、「里根號」、「尼米茲號」、「卡爾·文森號」皆出現確診病例，遼寧號因此成為太平洋上唯一處於部署狀態的航母。

也因此，解放軍此次機動才會引起高度關注。總統府發言人丁允恭更出面表示，有關區域安全情勢及中國的各項軍事動態，國軍都有嚴密而即時的掌握，國防安全上應部署、整備的各項應處措施，也都確實到位，可以保障國家安全無虞，請民眾放心。

陸媒《人民日報》報導稱，一名大陸軍事專家指出，大陸解放軍在疫情期間也從未停止演習，這說明大陸疫情防控的成功。

這位專家更表示，解放軍航母編隊履行的使命任務從未更動，因此對台灣而言，本就會出現恐慌和猜測。他指稱，近來台灣有心人士在疫情期間藉機「謀獨」，對於台獨勢力而言，遼寧艦航母編隊的遠海訓練自然是一種警告，是一種威嚇。大陸官方消息也稱要「加快提升航母編隊體係作戰能力」，對於大陸來說，這勢必是一種維持主導權的手段。

(中時 )