新加坡總理夫人何晶一個「呃」字，引爆台星網友論戰，部分綠委加入戰局，讓火勢迅速燎原，也重創台星情誼，在台灣爭取加入WHO等國際組織，各國也肯定台灣防疫成果的此刻，這把無名火，對台灣絕對是得不償失。

雖然新加坡公開表明支持「一個中國」，但私底下和台灣關係友好，過去兩岸許多不便直接往來的地方，就多次以新加坡作為溝通的第三地。2015年11月7日兩岸領導人首次會面的「馬習會」，也是選在新加坡舉行。

不過民進黨內部對台星兩國關係始終不太重視，除了因為新加坡高層與藍營及對岸往來密切外，最重要的原因還是「大小眼」，尤其台灣近來有了美國老大哥助威，更不覺得新加坡「有什麼了不起」。

2004年新加坡外長公開支持「一個中國」，時任外交部長的陳唐山以「一個鼻屎大的國家」形容新加坡，只是洩漏許多綠營人士心中的想法。

也因此何晶一個「呃」字，就引來綠委鄭運鵬揶揄，以後新加坡官方有求於台灣政府，先發個「呃」再說，還說何晶是「白目」「新加坡從來不是民主國家」。台灣網友出征何晶臉書，綠委蔡易餘更是火上加油的說，「網友用出征手段表達是民主自由最可貴的地方！」

新加坡雖然不大，但在國際間的影響力不容小覷，何況陳時中也承認，當初台灣口罩禁運確實對新加坡造成困擾。台灣要爭取加入國際組織，就該廣結善緣，政治人物更應收起政治口水，尤其防疫期間，絕不能隨意亂噴。

(中時 )